В Евпатории будут капитально отремонтированы 20 кровель многоквартирных домов

До конца текущего года в Евпатории будет капитально отремонтировано 20 кровель многоквартирных домов. Работы выполняются за счет средств республиканского и федерального бюджетов в рамках реализации региональной программы.

В настоящее время работы проводятся в многоквартирных домах по адресам: ул. 29-й Авиагородок, д. 2, ул. 60 лет Октября, д. 22А, ул. Демышева, д. 116, д. 122, д. 124, ул. Дмитрия Ульянова, д. 19/1, д. 19 кор.2, ул. Интернациональная, д. 77, д. 79, д. 92, ул. Мичурина, д. 18, д. 20/33, ул. Перекопская, д. 9, ул. Полупанова, д. 62, д. 68, пгт. Новоозерное, ул. Морская, д. 4А, пгт. Новоозерное, ул. Морская, д. 13. На сегодняшний день на объектах рабочими подрядной организации выполнен демонтаж старого кровельного покрытия, проводится очистка и огнебиозащитная обработка стропильной системы, ведутся работы по монтажу гидроизоляционной пленки, устройству обрешетки, — отмечают в пресс-службе Министерства ЖКХ РК.

В многоквартирных домах 75/2а по ул. Толстого, д. 94 по ул. Интернациональная и д. 72 по ул. Полупанова строительно-монтажные работы по капитальному ремонту кровель находятся на завершающей стадии.

По информации пресс-службы Министерства жилищно-коммунального хозяйства РК