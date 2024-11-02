Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Евпатории будут работать два новых детских сада на 580 мест
актуально в республике
В Евпатории будут работать два новых детских сада на 580 мест
иллюстрация: пресс-служба Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Евпатории будут работать два новых детских сада на 580 мест

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:01 02.11.2024

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Михаил Назаров принял участие в торжественном открытии двух детских садов на 580 мест в Евпатории. В них созданы все условия для развития детей с безопасной и творческой образовательной средой. Данные объекты введены в эксплуатацию в рамках реализации Федеральной адресной инвестиционной программы.

Новый детский сад № 21 «Спутник» на улице Чапаева рассчитан на 350 мест, набор детей в это дошкольное учреждение осуществляется с возраста одного года. На сегодняшний день в детский сад направлены 89 детей.

Детский сад № 14 «Светлячок», расположенный по улице Интернациональная, рассчитан на 230 мест. В детском саду наряду с пятью общеразвивающими группами планируется набор двух групп для детей с особыми потребностями. На сегодня в детский сад направлены 70 детей.

В Евпатории будут работать два новых детских сада на 580 мест

иллюстрация: пресс-служба Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Евпатории обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования. На сегодняшний день в городе функционируют 21 детский сад и 5 дошкольных подразделений при школах. За 10 лет построено 5 детских садов, приобретено и установлены 2 модульных детских сада, 3 учреждения реконструированы. В настоящее время ведется реконструкция детского сада «Росинка» на 260 мест.

Узнайте больше:  Учёные Крымского федерального университета выводят новый сорт артишока

источник: пресс-служба Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: инфраструктура Крыма

инфраструктура Крыма

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.