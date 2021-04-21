В Евпатории будут судить 19-летнего парня – жестоко убил своего отчима

В Евпатории завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении убийства, угрозе убийством, незаконном приобретении и хранении наркотического средства в значительном размере (ч.1 ст.105, ч.1 ст.119, ч.1 ст.228 УК РФ).

Следственным отделом по городу Евпатории установлено, что ранним утром 8 февраля текущего года молодой человек, находясь в состоянии наркотического опьянения, во время конфликта с отчимом нанес ему 25 ударов складным ножом в области головы, шеи, грудной клетки и живота. От полученных ранений пострадавший скончался на месте. В это время на шум, доносившийся из квартиры, прибежала соседка, которой злоумышленник стал угрожать расправой. В ходе осмотра места преступления в комнате, в которой проживал молодой человек, было обнаружено наркотическое вещество массой, составляющий значительный размер, — рассказали в Следкоме.

По ходатайству следствия судом фигуранту уголовного дела была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, где он находится по настоящее время.

Сотрудниками следственного отдела по городу Евпатории проведены все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены прокурору для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.