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В Евпатории будут судить заезжего разбойника
Фото: прокуратура РК

В Евпатории будут судить заезжего разбойника

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 17:25 12.07.2024

В Евпатории житель Московской области предстанет перед судом по обвинению в разбое. Как полагает следствие, в мае текущего года мужчина в ночное время предпринял попытку кражи имущества, находившегося в машине, припаркованной во дворе одного из многоквартирных домов.

Противоправные действия обвиняемого были обнаружены собственником автомобиля, который попытался их пресечь. Однако злоумышленник совершил нападение на потерпевшего и, угрожая ножом, забрал у потерпевшего мобильный телефон, скрывшись с места преступления, – сообщили в прокуратуре Крыма.

Мужчина был оперативно задержан сотрудниками органов внутренних дел.

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С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу. Наказание по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой) – до 10 лет лишения свободы.

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