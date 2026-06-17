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В Евпатории четверо выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Евпатории четверо выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Опубликовал: news-parser в Актуально 13:33 17.06.2026

В Евпатории четыре выпускника стали стобалльниками по итогам Единого государственного экзамена. Об этом информирует пресс-служба администрации города.

В Евпатории подведены итоги Единого государственного экзамена: сразу четыре выпускника школ смогли набрать максимальное количество баллов – 100. Высший уровень подготовки школьники продемонстрировали по литературе и химии, – сообщили а мэрии.

Наивысший результат по химии показали выпускники школ №17 и 14 Кристина Гончаренко и Антон Павлов. По 100 баллов по литературе набрали Екатерина Грекова, которая также учится в 17-й школе и Юлия Морозова из Новоозерненской школы.

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Шестеро выпускников севастопольских школ получили 100 баллов на Едином государственном экзамене по химии, литературе и истории, сообщал накануне губернатор города Михаил Развожаев.

источник: РИА Новости Крым

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