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В Евпатории - День памяти жертв депортации немцев из Крыма

В Евпатории — День памяти жертв депортации немцев из Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Крыму 20:00 19.08.2021

В Евпатории состоялась церемония возложения цветов к памятнику «Жертвам депортации», приуроченная ко Дню памяти жертв депортации крымских немцев. 18 августа – трагическая страница крымской истории. В 1941 и 1944 годах из Крыма были депортированы десятки тысяч немцев и членов их семей. Это жестокий урок истории, который не подлежит никакому оправданию, это общая боль и скорбь всех крымчан.

Наш долг – чтить память о невинных жертвах и передавать ее будущим поколениям, воспитывать в наших детях и внуках чувство уважения и сострадания к истории каждого народа. Мы должны делать все возможное, чтобы не допустить повторения скорбных страниц нашей истории. Ведь всегда важно помнить, что мы живем в многонациональной стране, наше единство созидает мир, согласие и процветание России, делая ее сильнее и могущественнее, — цитирует пресс-служба Главу городского совета Евпатории Олесю Харитоненко.

В ходе церемонии присутствующие почтили минутой молчания память жертв депортации, после чего возложили цветы к памятнику.

фото: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории

В Евпатории - День памяти жертв депортации немцев из Крыма

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