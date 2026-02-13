В Евпатории действует Туристско-информационный центр

Сотрудники Турцентра будут консультировать гостей города по вопросам отдыха в Крыму. Посетили смогут узнать полезную информацию о популярных курортах полуострова и познакомиться с местными достопримечательностями. Каждый гость сможет воспользоваться бесплатными картами курортных городов или перейти на удобный онлайн-путеводитель в Telegram, специально разработанный для туристов. Здесь также можно будет приобрести эксклюзивные сувениры и одежду, которые помогут сохранить воспоминания о солнечном Крыме. Кроме того, будут организованы бесплатные экскурсии, чтобы познакомить туристов с самыми интересными фактами из жизни Евпатории.

В мероприятии приняли участие министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий, глава города Галина Герасимова, заместитель главы администрации Иван Ворохобин.

Для нас это не просто новый объект – это окно в мир евпаторийского гостеприимства, где каждый путешественник почувствует заботу и получит всю необходимую поддержку, – отметила Галина Герасимова.

СПРАВКА. Два года назад на железнодорожном вокзале Симферополя был открыт Турцентр. В прошлом году его сотрудники проконсультировали более 14 тыс. посетителей. Также гостей встречает Турцентр перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани. Всего за два года в Турцентрах Крыма консультации получили более 40 тыс. человек.

источник: Управление по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории