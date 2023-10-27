В Евпатории диспансеризацию прошли более 65 тысяч человек

Более шестидесяти пяти тысяч человек прошли диспансеризацию в Евпатории, что составляет 86,7% от плана выполнения за период с 1-го по 9-й месяц 2023 года.

Медицинский осмотр проводится ежегодно для всех. Мероприятие помогает выявить хронические неинфекционные заболевания или риски их возникновения. Диспансеризацию в 2023 году могут пройти застрахованные лица, которые родились в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 годах, а также граждане старше 40 лет, — отмечают в пресс-службе администрации Евпатории.