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В Евпатории долги за аренду муниципального имущества и земли — почти миллиард рублей
фото: пресс-служба администрации Евпатории

В Евпатории долги за аренду муниципального имущества и земли — почти миллиард рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Бюджет Крыма 12:49 22.05.2024

По словам Главы администрации Евпатории Александра Юрьева, одним из приоритетных направлений деятельности команды администрации является взыскание задолженностей в городской бюджет. Общая сумма долга составляет почти миллиард рублей. Глава администрации Евпатории также отметил, что это деньги, которые помогут решить многие проблемы.

Хочу предупредить сразу, что отвечать по закону и возмещать ущерб будут все, независимо от статуса и положения. Будем расторгать договоры аренды и применять другие способы воздействия в рамках действующего законодательства. Никакие личные интересы не могут быть выше государственных, – подчеркивает Александр Юрьев.

При этом чиновник призвал должников урегулировать данный вопрос и не доводить дело до суда.

источник: пресс-служба администрации Евпатории

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