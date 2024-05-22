В Евпатории долги за аренду муниципального имущества и земли — почти миллиард рублей

По словам Главы администрации Евпатории Александра Юрьева, одним из приоритетных направлений деятельности команды администрации является взыскание задолженностей в городской бюджет. Общая сумма долга составляет почти миллиард рублей. Глава администрации Евпатории также отметил, что это деньги, которые помогут решить многие проблемы.
Хочу предупредить сразу, что отвечать по закону и возмещать ущерб будут все, независимо от статуса и положения. Будем расторгать договоры аренды и применять другие способы воздействия в рамках действующего законодательства. Никакие личные интересы не могут быть выше государственных, – подчеркивает Александр Юрьев.
При этом чиновник призвал должников урегулировать данный вопрос и не доводить дело до суда.
источник: пресс-служба администрации Евпатории
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