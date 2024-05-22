В Евпатории долги за аренду муниципального имущества и земли — почти миллиард рублей

Хочу предупредить сразу, что отвечать по закону и возмещать ущерб будут все, независимо от статуса и положения. Будем расторгать договоры аренды и применять другие способы воздействия в рамках действующего законодательства. Никакие личные интересы не могут быть выше государственных, – подчеркивает Александр Юрьев.