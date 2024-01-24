В Евпатории достраивают детский сад «Росинка»

В Евпатории продолжается строительство (реконструкция) детского сада «Росинка», расположенного в районе школы №11. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова. Дошкольное учреждение рассчитано на 260 мест.

Строители уже завершили устройство железобетонной фундаментной плиты и армирование выпусков стен и колонн цокольного этажа.

Строительство новых детских садов поможет нам до минимума сократить очередь в дошкольные учреждения. Думаю, родители, которые 11 — 12 лет назад в Евпатории отдавали своих детей в детские сады, помнят, как было сложно это сделать. Теперь мы можем с радостью говорить о том, что за годы в составе Российской Федерации в нашем городе построены детские сады, которые в ближайшем будущем полностью закроют потребность в местах для дошколят, — прокомментировала глава городской администрации.