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В Евпатории достраивают детский сад «Росинка»

В Евпатории достраивают детский сад «Росинка»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 20:30 24.01.2024

В Евпатории продолжается строительство (реконструкция) детского сада «Росинка», расположенного в районе школы №11. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова. Дошкольное учреждение рассчитано на 260 мест.

В Евпатории достраивают детский сад «Росинка»

Сейчас активно ведутся работы по установке опалубки на первой секции цокольного этажа, сборке опалубки на третьей секции цокольного этажа, подготовке под установку опалубки на второй секции цокольного этажа, возведение стен цокольного этажа, — рассказала Демидова.

В Евпатории достраивают детский сад «Росинка»

Строители уже завершили устройство железобетонной фундаментной плиты и армирование выпусков стен и колонн цокольного этажа.

Строительство новых детских садов поможет нам до минимума сократить очередь в дошкольные учреждения. Думаю, родители, которые 11 — 12 лет назад в Евпатории отдавали своих детей в детские сады, помнят, как было сложно это сделать. Теперь мы можем с радостью говорить о том, что за годы в составе Российской Федерации в нашем городе построены детские сады, которые в ближайшем будущем полностью закроют потребность в местах для дошколят, — прокомментировала глава городской администрации.

В Евпатории достраивают детский сад «Росинка»

 

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