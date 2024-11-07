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В Евпатории двое молодых людей предстанут перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью
Фото: прокуратура РК

В Евпатории двое молодых людей ответят за причинение тяжкого вреда здоровью

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:22 07.11.2024

Прокуратура города Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух 19-летних местных жителей. Как полагает следствие, в августе текущего года в ночное время двое парней, находясь на улице Немичевых, вступили в конфликт с потерпевшим, в результате которого повалили его на асфальт и нанесли множественные удары ногами и кулаками в область туловища.

В результате потерпевшему причинены различные повреждения, в том числе переломы ребер, осложнившиеся травмой легкого, что является тяжким вредом здоровью, — сообщили в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу.

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