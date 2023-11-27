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В Евпатории эта ночь была самой длинной и самой трудной

В Евпатории эта ночь была самой длинной и самой трудной

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:42 27.11.2023

В Евпатории коммунальные службы и ресурсоснабжающие компании продолжают заниматься восстановительными работами. По признанию главы администрации курортного города Елены Демидовой, эта ночь была длинной и очень сложной.

В Евпатории эта ночь была самой длинной и самой трудной

Эвакуировано 285 человек, 41 из них — дети. В пунктах временного размещения находится 60 человек, 9 из них — дети. Подтоплено 93 частных домовладения. На данный момент на улицах города трудятся: 234  уборщика территории, 22 бригады (71 человек), состоящие из пильщиков, дорожных рабочих и электриков. Управляющие компании вывели на работу 31 бригаду (84 человека).

На данный момент нет проезда на таких улицах: ул. Горького от ул. Полупанова до ул. Косицкого; ул. Токарева от ул. Пушкина до ул. Кирова; ул. Володарского от ул. В. Коробкова до ул. Русской; ул. Кирова от ул. И. Франко до ул. П. Морозова. Прошу учитывать информацию при планировании маршрута по городу и без необходимости никуда не выезжать, — сообщила Демидова в своем Telegram-канале.

В Евпатории эта ночь была самой длинной и самой трудной

Есть и хорошая новость, участок трассы «Саки – Евпатория» (в районе Прибрежного) снова открыт для проезда автомобилей. Напомним, вчера в районе села Прибрежное подтопило дорогу, которая соединяет Евпаторию со столицей Крыма. Уровень воды там поднялся больше, чем на полметра.

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