В Евпатории эта ночь была самой длинной и самой трудной

В Евпатории коммунальные службы и ресурсоснабжающие компании продолжают заниматься восстановительными работами. По признанию главы администрации курортного города Елены Демидовой, эта ночь была длинной и очень сложной.

Эвакуировано 285 человек, 41 из них — дети. В пунктах временного размещения находится 60 человек, 9 из них — дети. Подтоплено 93 частных домовладения. На данный момент на улицах города трудятся: 234 уборщика территории, 22 бригады (71 человек), состоящие из пильщиков, дорожных рабочих и электриков. Управляющие компании вывели на работу 31 бригаду (84 человека). На данный момент нет проезда на таких улицах: ул. Горького от ул. Полупанова до ул. Косицкого; ул. Токарева от ул. Пушкина до ул. Кирова; ул. Володарского от ул. В. Коробкова до ул. Русской; ул. Кирова от ул. И. Франко до ул. П. Морозова. Прошу учитывать информацию при планировании маршрута по городу и без необходимости никуда не выезжать, — сообщила Демидова в своем Telegram-канале.

Есть и хорошая новость, участок трассы «Саки – Евпатория» (в районе Прибрежного) снова открыт для проезда автомобилей. Напомним, вчера в районе села Прибрежное подтопило дорогу, которая соединяет Евпаторию со столицей Крыма. Уровень воды там поднялся больше, чем на полметра.