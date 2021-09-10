В Евпатории — фестиваль «ПАРА-КРЫМ-2021»

С 6 по 13 сентября в Евпатории, в Центре спорта «Эволюция», проходит Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «ПАРА-КРЫМ-2021».

Все участники мероприятия — активные, целеустремленные, позитивные люди, и фестиваль дарит им незабываемые впечатления. Участие в таких соревнованиях позволяет людям с ограниченными возможностями поверить в свои силы, выявить и реализовать свои возможности, добиться самых высоких спортивных результатов и целей, — цитирует пресс-служба главу городского совета Евпатории Олесю Харитоненко.

В свою очередь председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев отметил, что среди призёров недавно прошедших в Токио Паралимпийских игр много членов Всероссийского общества инвалидов, участников наших физкультурно-спортивных мероприятий, таких как «ПАРА-КРЫМ», активистов ВОИ:

Наши мероприятия дают старт многим начинающим спортсменам двигаться дальше, в спорт высших достижений, демонстрируют, что возможности человека безграничны!

Участниками спортивного праздника стали около 400 человек из 53 регионов Российской Федерации, которые будут соревноваться в пяти спортивных дисциплинах: дартс, легкая атлетика (дистанции на 100 и 400 метров), настольный теннис, пауэрлифтинг и плавание.

В рамках фестиваля проходят и мастер-классы по парадайвингу, парусному спорту, скалолазанию, стрельбе из лука, управлению креслом-коляской, а также досуговые мероприятия.

Состоятся и тестовые соревнования по пневматической стрельбе на стрелковых тренажерах SKATT (без использования пули), мероприятия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, турнир по настольным спортивным играм.

Кроме того, в этом году впервые в рамках фестиваля с 7 по 10 сентября прошел кинофестиваль «Эволюция», где участники смогли посмотреть различные мотивирующие кинофильмы о людях с инвалидностью.

В дни фестиваля будут реализованы этапы проектов РССИ «Солнце. Ветер. Вода. Человек» и «Мы летаем—значит мы живем» при поддержке Фонда президентских грантов, направленных на развитие водных и авиационных видов спорта.

Основной целью фестиваля является привлечение к регулярным занятиям физической культурой, спортом и активному образу жизни людей с инвалидностью в России, а также популяризация возможностей Республики Крым в развитии спорта и реабилитации инвалидов.

фото: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории