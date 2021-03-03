В Евпатории Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП с несовершеннолетней

Устанавливаются очевидцы происшествия.
Сотрудники Госавтоинспекции Евпатории устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадала малолетняя девочка-пешеход.
27 февраля, около 14:00 часов водитель автомобиля «Renault Duster» двигался по ул. Чапаева со стороны проспекта Победы в сторону ул. Конституции и совершил наезд на девочку 12 лет. С черепно-мозговой травмой и переломами ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение евпаторийской городской больницы, — сообщили в ГИБДД.
Водитель автомобиля установлен. В настоящее время по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.
Для установления всех обстоятельств произошедшего сотрудники ГИБДД просят откликнуться возможных свидетелей и очевидцев ДТП. Информацию можно предоставить в дежурную часть ОГИБДД ОМВД России по г. Евпатории по телефонам +7 (36569) 3-65-69, 9-06-18, 9-06-51 либо 102.
Фото: ВК, Дороги Крыма.
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