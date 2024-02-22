В Евпатории грядет большая уборка

Навести чистоту в Евпатории, решить проблемы вывоза мусора, соблюдения графиков уборки городских территорий поручил Глава РК Сергей Аксёнов. В курортном городе уже побывал премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк, пообщался с местными жителями, коммунальщиками, городским руководством. Вердикт: работа по санитарной очистке налажена слабо.

Слабо налажена работа по санитарной очистке. Поручил в течение суток принять организационные решения по генеральной уборке города, также принять решение о проведении общегородского субботника. Уборка должна производится строго в соответствии с графиками. Будут определены территории и закреплены ответственные лица. В течение следующей недели город должен быть приведен в порядок, — подытожил Юрий Гоцанюк.

В администрации сетуют на нерадивых горожан. Например, территория вблизи отремонтированной набережной имени Терешковой требует и демонтажа самовозведенных заборчиков, и глобальной уборки.

Думаю, поддержание порядка под окнами своего дома важно для всех жителей города, особенно, если эти окна выходят на набережную, – ранее отмечала глава администрации Евпатории Елена Демидова.

Она также добавила, что управляющая компания, обслуживающая расположенный здесь многоквартирный дом, уже приступила к устранению ранее озвученных замечаний и вывозит с территории мусор.

Но проблема – не только в центре. Она требует комплексного решения и перестройки всего евпаторийского «блока» ЖКХ. Так что в городе грядет большая уборка. И это не только субботники.

Фото: Telegram-канал Е.Демидовой.