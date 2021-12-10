 В Евпатории – «хлопок» газа, есть пострадавший

Сегодня, в 17:51 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о «хлопке» газа и обрушении потолка в частной одноэтажной летней кухне домовладения на ул. Училищной в Евпатории. На месте ЧП работали спасатели, медики и правоохранители.

Обнаружен и освобожден из-под завалов мужчина. Пострадавший передан сотрудникам скорой помощи, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Подробностей происшествия мало. Пострадавший – пожилой мужчина, 1937 г. р., пенсионер. Обвал произошел из-за хлопка газовоздушной смеси, почему-то «рванул» газовый баллон. Повреждены конструкции потолка на площади 12 кв. метров.

В Следкоме сообщили:

Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины взрыва, а также степень причиненного вреда здоровью потерпевшего. По результатам проведения комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Свою проверку проводит и прокуратура.

По результатам организованных проверочных мероприятий прокуратурой будет дана оценка работе контролирующих органов, а также полноте и достаточности мер, принимавшихся на территории муниципалитета в целях соблюдения мер пожарной безопасности и безопасной эксплуатации газовых приборов. При установлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Ход и результаты организованных мероприятий взят руководством прокуратуры под личный контроль, — отметили в прокуратуре Крыма.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

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