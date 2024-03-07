В Евпатории художники обновляют граффити, посвященное «Крымской весне». Арт-объект украшает здание подстанции на пересечении проспекта Победы и улицы Демышева.

На фасаде изображены памятники «Родина-мать» и «Медный всадник», а также замок «Ласточкино гнездо», которые соединяет Крымский мост. Его автором является художник, педагог дополнительного образования регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Импульс» Яна Кремнёва. В 2019 году она вместе со своими учениками в рамках фестиваля стрит-арта разрисовали подстанцию на тему празднования 5-летия Крымской весны. По ее словам, эскиз рисунка она обдумывала и создавала с детьми, потом отсылала его на согласование.

На обновленном граффити, которое преображают к 10-летней годовщине воссоединения Крыма с Россией, появятся новые элементы, но их пока художница держит в секрете.

В прошлый раз мы не смогли воплотить все, что хотели, потому что тогда у нас были очень сжатые сроки и девчонки, когда рисовали, еще были первокурсницами, для них тяжеловато было. Сейчас у нас есть время, поэтому хотим добавить новые интересные элементы, – пояснила Яна Кремнёва.

Фото и материалы: отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории.