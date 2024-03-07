Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Благоустройство Крыма | В Евпатории художники обновляют граффити, посвященное «Крымской весне»
актуально в республике
В Евпатории художники обновляют граффити, посвященное «ской весне»

В Евпатории художники обновляют граффити, посвященное «Крымской весне»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 13:25 07.03.2024

В Евпатории художники обновляют граффити, посвященное «Крымской весне». Арт-объект украшает здание подстанции на пересечении проспекта Победы и улицы Демышева.

В Евпатории художники обновляют граффити, посвященное «Крымской весне»

На фасаде изображены памятники «Родина-мать» и «Медный всадник», а также замок «Ласточкино гнездо», которые соединяет Крымский мост. Его автором является художник, педагог дополнительного образования регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Импульс» Яна Кремнёва. В 2019 году она вместе со своими учениками в рамках фестиваля стрит-арта разрисовали подстанцию на тему празднования 5-летия Крымской весны. По ее словам, эскиз рисунка она обдумывала и создавала с детьми, потом отсылала его на согласование.

Узнайте больше:  В Ялте мужчина похитил кусты олеандра с городской клумбы

В Евпатории художники обновляют граффити, посвященное «Крымской весне»

На обновленном граффити, которое преображают к 10-летней годовщине воссоединения Крыма с Россией, появятся новые элементы, но их пока художница держит в секрете.

В Евпатории художники обновляют граффити, посвященное «Крымской весне»

В прошлый раз мы не смогли воплотить все, что хотели, потому что тогда у нас были очень сжатые сроки и девчонки, когда рисовали, еще были первокурсницами, для них тяжеловато было. Сейчас у нас есть время, поэтому хотим добавить новые интересные элементы, – пояснила Яна Кремнёва.

Фото и материалы: отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории.

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: благоустройство Крыма

Комментарии для сайта Cackle
благоустройство Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.