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В Евпатории художники обновляют на подстанции граффити, которое посвящено «ской весне»

В Евпатории художники обновляют на подстанции граффити, которое посвящено «Крымской весне»

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 12:57 04.03.2024

Арт-объект украшает здание подстанции на пересечении проспекта Победы и улицы Демышева. На фасаде изображены памятники «Родина-мать» и «Медный всадник», а также замок «Ласточкино гнездо», которые соединяет Крымский мост. Его автором является художник, педагог дополнительного образования регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Импульс» Яна Кремнёва. В 2019 году она вместе со своими учениками в рамках фестиваля стрит-арта разрисовали подстанцию на тему празднования 5-летия Крымской весны. По ее словам, эскиз рисунка она обдумывала и создавала с детьми, потом отсылала его на согласование.

В Евпатории художники обновляют на подстанции граффити, которое посвящено «Крымской весне» В Евпатории художники обновляют на подстанции граффити, которое посвящено «Крымской весне» В Евпатории художники обновляют на подстанции граффити, которое посвящено «Крымской весне»

На обновленном граффити, которое преображают к 10-летней годовщине воссоединения Крыма с Россией, появятся новые элементы, но их пока художница держит в секрете.

В прошлый раз мы не смогли воплотить все, что хотели, потому что тогда у нас были очень сжатые сроки и девчонки, когда рисовали, еще были первокурсницами, для них тяжеловато было. Сейчас у нас есть время, поэтому хотим добавить новые интересные элементы, – пояснила Яна Кремнёва.

Завершить работу художница планирует 6 марта.

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источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории

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