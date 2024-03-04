В Евпатории художники обновляют на подстанции граффити, которое посвящено «Крымской весне»

В прошлый раз мы не смогли воплотить все, что хотели, потому что тогда у нас были очень сжатые сроки и девчонки, когда рисовали, еще были первокурсницами, для них тяжеловато было. Сейчас у нас есть время, поэтому хотим добавить новые интересные элементы, – пояснила Яна Кремнёва.