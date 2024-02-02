В Евпатории и Керчи задержаны наркозакладчики. Крупные партии «соли» не дошли до «потребителей»

В Керчи полицейские задержали с поличным двоих местных жителей при попытке сбыта наркотиков в крупном размере.

В ходе отработки оперативной информации сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Керчи при попытке сбыта наркотических средств бесконтактным способом путем оборудования тайников-закладок задержаны двое молодых людей. 18-летний и 22-летний юноши были задержаны сотрудниками полиции в районе ул. Фабричной. При личном досмотре стражи порядка обнаружили и изъяли у злоумышленников 17 полимерных зип-пакетов и 21 сверток, предположительно с наркотическим веществом метилэфедрон, и электронные весы, — сообщили в МВД по РК.

По результатам проведенной экспертизы установлено, что изъятое является синтетическим наркотическим средством, производным N-метилэфедрона, общим весом более 14 граммов.

В Евпатории «улов» полиции оказался еще весомее (во всех смыслах).

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Евпатории, в результате проверки оперативной информации задержали 24-летнего евпаторийца во время оборудования тайников с наркотиком. По координатам, имеющимся в телефоне задержанного, сотрудники полиции обнаружили два пакета с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно результатам экспертизы, изъятым веществом оказалось свыше 50 граммов N-метилэфедрона.

Кроме того, полицейскими задержана более опытная соучастница задержанного – 27-летняя, ранее судимая за незаконный оборот наркотиков, уроженка Мурманска. В криминальном тандеме задержанная выполняла роль «старшего звена»: именно она оптом закупала наркосырьё, расфасовывала и совместно с задержанным оборудовала тайники. Подозреваемая показала место, где хранила запрещённые вещества. По указанным данным оперативные сотрудники изъяли более 160 граммов «соли», — сообщили в МВД по РК.

Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на преступление, незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Фигурантам грозит до 20-ти лет лишения свободы.