В Евпатории и Сакском районе идёт капремонт объектов культуры

В ходе выезда осмотрен ход выполнения работ по капитальному ремонту объектов сферы культуры в рамках действующих программ. Так, в Сакском районе по национальному проекту «Культура» за счет средств федерального бюджета выполняется капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в селах Яркое и Веселовка. В рамках Программы сотрудничества между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым за счет средств бюджета города Москвы выполняется капитальный ремонт Дома культуры в селе Уютное и библиотеки №9 в пгт Новоозерное г. Евпатории. В соответствии с доведенным финансированием и заключенным контрактом завершение капитального ремонта Дома культуры в с. Уютное запланировано в 2025 году. Вместе с тем, работы на объекте выполняются с опережением графика, — отмечают в пресс-службе Министерства культуры РК.

По остальным объектам завершение работ запланировано в текущем году.

В Евпатории за счет средств республиканского бюджета в 2024 году запланирован капитальный ремонт библиотеки №6 им. Ю. Гагарина.

Министр отметила высокую степень готовности объектов в селе Яркое Сакского района и в пгт Новоозерное, а также дала соответствующие поручения по соблюдению графиков выполнения мероприятий капитального ремонта Дома культуры в с. Веселовка и библиотеки №6 им. Ю. Гагарина в Евпатории, завершению работ в полном объеме в установленные сроки, — сообщили в пресс-службе.

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым