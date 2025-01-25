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В Евпатории и Сакском районе проходят учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Евпатории и Сакском районе проходят учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:27 25.01.2025

Глава Республики Крым посетил масштабные учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым», которые прошли в городском округе Евпатория и в Сакском районе. В мероприятиях также приняли участие силы Министерства обороны Российской Федерации и правоохранительных органов. Как отметил Сергей Аксёнов, одна из основных задач учений – проверка уровня связи между всеми подразделениями в условиях, приближенных к боевым.

Поставленные задачи по противодействию потенциальному проникновению диверсионных групп в республику в полном объеме выполнены. В том числе при попытке атаки на территорию Крыма из стрелкового оружия был сбит БПЛА противника. Хочу поблагодарить всех участников учений: бойцов Народного ополчения Крыма, Росгвардии и Минобороны, ФСО и МВД. В целом задействовано очень большое количество людей – все небезразличные ребята, всегда на боевом посту, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Отдельно Сергей Аксёнов подчеркнул, что Крым готов к любому развитию событий:

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Мы всегда на страже, поэтому крымчане могут быть спокойны. Ситуация в республике находится под контролем».

Сообщается, что в ходе новых учений планируется отработать подавление каналов мобильной связи для максимального приближения обстановки к боевой.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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