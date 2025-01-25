В Евпатории и Сакском районе проходят учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым»

Поставленные задачи по противодействию потенциальному проникновению диверсионных групп в республику в полном объеме выполнены. В том числе при попытке атаки на территорию Крыма из стрелкового оружия был сбит БПЛА противника. Хочу поблагодарить всех участников учений: бойцов Народного ополчения Крыма, Росгвардии и Минобороны, ФСО и МВД. В целом задействовано очень большое количество людей – все небезразличные ребята, всегда на боевом посту, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Отдельно Сергей Аксёнов подчеркнул, что Крым готов к любому развитию событий:

Мы всегда на страже, поэтому крымчане могут быть спокойны. Ситуация в республике находится под контролем».

Сообщается, что в ходе новых учений планируется отработать подавление каналов мобильной связи для максимального приближения обстановки к боевой.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым