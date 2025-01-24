Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Евпатории и Сакском районе пройдут учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым»
Новости Республики
В Евпатории и Сакском районе пройдут учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым»
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Евпатории и Сакском районе пройдут учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:15 24.01.2025

В городском округе Евпатория и в Сакском районе Республики Крым 25 января пройдут масштабные учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым». Об этом заявил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Мероприятия проводятся совместно с подразделениями Министерства обороны Российской Федерации и правоохранительных органов.

Целью учений является противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов напомнил, что формат учений предполагает полное блокирование административных районов и включает досмотровые мероприятия.

Узнайте больше:  В 22% компаний Крыма есть правила для курящих сотрудников

Прошу крымчан отнестись к ситуации с пониманием, сохранять спокойствие, оказывать содействие в проведении учений и доверять только официальным источникам информации, – призвал Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: люди в Крыму

люди в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x