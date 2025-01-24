В Евпатории и Сакском районе пройдут учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым»

В городском округе Евпатория и в Сакском районе Республики Крым 25 января пройдут масштабные учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым». Об этом заявил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Мероприятия проводятся совместно с подразделениями Министерства обороны Российской Федерации и правоохранительных органов.
Целью учений является противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики, – сказал Глава Крыма.
Сергей Аксёнов напомнил, что формат учений предполагает полное блокирование административных районов и включает досмотровые мероприятия.
Прошу крымчан отнестись к ситуации с пониманием, сохранять спокойствие, оказывать содействие в проведении учений и доверять только официальным источникам информации, – призвал Глава республики.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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