В Евпатории и в Ялте на «горячем» попались подростки с наркотиками на руках

Сотрудниками ОМВД России в Евпатории в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 17-летний подросток по подозрению в приготовлении к незаконному сбыту наркотиков.

Подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы во время распространения рекламы сайта по продаже запрещенных веществ. В его мобильном телефоне полицейские обнаружили фотографии более ста сделанных им рекламных надписей. В кармане куртки стражи порядка изъяли свёрток с растительным веществом, электронные весы и моток изоленты. Результаты экспертизы подтвердили, что изъятое вещество является наркотическим средством – каннабис (марихуана). Подросток рассказал, что наркотическое средство он получил в качестве оплаты за рекламирование интернет-сайта, и в дальнейшем планировал расфасовать запрещенные вещества по дозам и заложить в тайники для продажи, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Материалы, собранные полицейскими, переданы в следственные органы для принятия процессуального решения в отношении несовершеннолетнего.

За осуществление пропаганды (рекламы) интернет-сайта, распространяющего наркотические средства и психотропные вещества, 17-летний парень привлечён к административной ответственности сотрудниками ОМВД России по г. Евпатории по ч.1 ст. 6.13 КоАП РФ.

В настоящее время рекламные надписи при участии полицейских и представителей общественного совета при ОМВД России по г. Евпатории уничтожены.

А в Ялте сотрудники полиции задержали 17-летнюю девушку в состоянии наркотического опьянения. При себе у нее было два свертка с наркотическим веществом. По ее словам наркотики она заказала через интернет-сайт.

В отношении ее родителей составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Сотрудники полиции предостерегают молодёжь от участия в незаконной торговле наркотическими средствами. Это неминуемо влечёт за собой строгую уголовную ответственность!

Отмечается, что наркопреступления в нашей стране считаются одними из самых тяжких: за сбыт наркотиков предусмотрено наиболее суровое наказание: до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы.

Как подчеркивают в Управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым, уголовная ответственность за участие в незаконном обороте наркотических веществ начинается с 16 лет. Даже если молодой человек не достиг этого возраста, к нему будут применены меры принудительного воспитательного характера. Например, его определят в спецшколу, где условия обучения мало отличаются от условий содержания в исправительном учреждении. Более того, в отношении подростка пожизненно закрепится информация как о человеке, привлекавшемся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, но освобождённом в силу возраста.

Помимо этого, сотрудники МВД по Республике Крым предостерегают молодежь от посещения сомнительных интернет-ресурсов, предлагающих в том числе различные запрещенные вещества, тем более — открывать такие сайты ради любопытства. Современные технологии позволяют идентифицировать любого пользователя, появившегося на запрещённом законом сайте, этот человек попадает в поле зрения правоохранителей, а также оказывается на крючке организаторов сайта. Например, злоумышленники могут использовать оставленный контактный номер телефона в своих операциях.

Отмечается, что с помощью тематических интернет-сайтов наркодельцы «вербуют» себе подростков и молодых людей. Защищая себя, они формируют обезличенную систему сбыта запрещенных веществ, при которой все происходит бесконтактным способом, члены преступной цепочки не знакомы друг с другом. Именно поэтому организаторы преступных групп стремятся привлечь молодых людей с неустойчивой психикой, несформировавшимися жизненными установками, с наивным взглядом на устройство криминального мира. Их используют в качестве «закладчиков», а их деятельность квалифицируется, как сбыт, за который законодательством предусмотрено серьезное наказание.

Получая от неизвестных лиц предложение «заработать лёгких денег», такой человек должен понимать, что он становится заложником и жертвой чужого криминального умысла.

А родителям подростков стоит обратить внимание, с кем общается их ребенок, в том числе какие сайты и социальные сети посещает.

В случае, если Вам стали известны факты, связанные с незаконным оборотом наркотиков, просим обратиться в ближайший отдел полиции либо позвонить по единому телефону «102». Ваше участие позволит сохранить множество жизней!

Источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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