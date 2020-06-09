В Евпатории идёт реконструкция Дворца спорта

Министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова совместно с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком проверили ход выполнения ремонтных работ по реконструкции «Дворца спорта». На данный момент на новом объекте проводится монтаж металлоконструкций, а также внутренние инженерные работы, проводится электрика, водоснабжение, канализация и отопление. По реконструируемому корпусу ведутся отделочные и фасадные работы, смонтированы в полном объеме витражи, устанавливаются тротуары.

Срок окончания строительства декабрь 2020 года и обновлённый Дворец спорта распахнёт свои двери для юных спортсменов, а также тех, кто принёс в копилку крымского спорта множество медалей и наград. Огромное спасибо всем, кто участвует в реализации данного проекта, — цитирует Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории Ольгу Торубарову.

Напомним: реконструкция «Дворца спорта» проводится в рамках национального проекта «Демография», регионального проекта «Спорт—норма жизни» и Федеральной целевой программы «Развития физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы».

После реконструкции объект вместит в себя залы для художественной и спортивной гимнастики, тренажерный зал и большой зал для игровых видов спорта.

фото: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории