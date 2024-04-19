В Евпатории идёт голосование за объекты благоустройства. В лидерах сейчас — сквер по улице Некрасова

Сквер по улице Некрасова, 67 является лидером рейтингового голосования за объекты благоустройства, которое проведут в Евпатории в 2025 году. Преобразить данную территорию хотят более 10 тысяч евпаторийцев.

Сквер возле средней школы №11 набрал более 2 тысяч голосов, а создание сквера героев Крымской войны 1853–1856 годов поддержали почти 2 тысячи жителей города. Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Свой выбор сделали уже почти 15 тысяч жителей Евпатории. У остальных же остается еще 13 дней, чтобы отдать свой голос за один из объектов, — отмечают в пресс-службе администрации Евпатории.

Напомним, голосование проходит на платформе https://91.gorodsreda.ru/. Условием выделения финансирования на реализацию проекта в Евпатории является участие в голосовании более 30 тысяч жителей.

источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории