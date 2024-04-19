Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Благоустройство Крыма | В Евпатории идёт голосование за объекты благоустройства. В лидерах сейчас — сквер по улице Некрасова
актуально в республике
В Евпатории идёт голосование за объекты благоустройства. В лидерах сейчас — сквер по улице Некрасова

В Евпатории идёт голосование за объекты благоустройства. В лидерах сейчас — сквер по улице Некрасова

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 13:16 19.04.2024

Сквер по улице Некрасова, 67 является лидером рейтингового голосования за объекты благоустройства, которое проведут в Евпатории в 2025 году. Преобразить данную территорию хотят более 10 тысяч евпаторийцев.

Сквер возле средней школы №11 набрал более 2 тысяч голосов, а создание сквера героев Крымской войны 1853–1856 годов поддержали почти 2 тысячи жителей города. Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Свой выбор сделали уже почти 15 тысяч жителей Евпатории. У остальных же остается еще 13 дней, чтобы отдать свой голос за один из объектов, — отмечают в пресс-службе администрации Евпатории. 

Напомним, голосование проходит на платформе https://91.gorodsreda.ru/. Условием выделения финансирования на реализацию проекта в Евпатории является участие в голосовании более 30 тысяч жителей.

Узнайте больше:  «Формирование комфортной городской среды»: в Симферополе приведут в порядок 10 дворов

источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории

Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: благоустройство Крыма

Комментарии для сайта Cackle
благоустройство Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.