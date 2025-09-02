В Евпатории идёт масштабная реконструкция улично-дорожной сети

На сегодняшний день уровень готовности проекта составляет около 70%. Однако текущая динамика требует мобилизации ресурсов, усиленного контроля за численностью рабочей силы и техники на объекте, – подчеркнул Юрий Гоцанюк.
Он также отметил, что в процессе реконструкции разводящих сетей водоснабжения и водоотведения возникла необходимость в корректировке проектных решений. Причиной стала водоохранная зона, в которой расположена улица Аллея Дружбы. Это требует согласования инженерных решений с природоохранными требованиями.
По словам Председателя Совета министров, только при комплексном подходе и постоянном контроле удастся обеспечить качественное завершение проекта.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
