В Евпатории идёт масштабная реконструкция улично-дорожной сети

фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:41 02.09.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк проинформировал о ходе масштабной реконструкции улично-дорожной сети в Евпатории.  По его словам, работы охватывают порядка 22 километров городских дорог, включая такие важные транспортные артерии, как улица Аллея Дружбы, Раздольненское, Черноморское, Лесное и Красноярское шоссе.

На сегодняшний день уровень готовности проекта составляет около 70%. Однако текущая динамика требует мобилизации ресурсов, усиленного контроля за численностью рабочей силы и техники на объекте, – подчеркнул Юрий Гоцанюк.

Он также отметил, что в процессе реконструкции разводящих сетей водоснабжения и водоотведения возникла необходимость в корректировке проектных решений. Причиной стала водоохранная зона, в которой расположена улица Аллея Дружбы. Это требует согласования инженерных решений с природоохранными требованиями.

По словам Председателя Совета министров, только при комплексном подходе и постоянном контроле удастся обеспечить качественное завершение проекта.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Просмотры: 6

