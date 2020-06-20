В Евпатории инспекторы ГИБДД проверяют пассажирский транспорт

Как известно, с 15 по 25 июня в Крыму ГИБДД проводит ряд профилактических мероприятий на пассажирском транспорте под условным наименованием «Автобус». За первые дни профилактического мероприятия только в Евпатории было задокументировано 12 нарушений ПДД со стороны пассажироперевозчиков. Из них: 4 нарушения правил маневрирования, 2 водителя передвигались с грязными номерами, 2 нарушения перевозки правил пассажиров, 2 автобуса передвигались с техническими неисправностями, по 1 факту нарушения правил проезда перекрестков и нарушения правил использования ремней безопасности.

За 4 месяца текущего года на территории Республики Крым произошло 4 дорожно-транспортных происшествия по вине водителей пассажирского транспорта (автобусов), в которых 5 человек травмировано. С участием пассажирского транспорта (автобусов) произошло 13 ДТП, в которых 1 человек погиб и 16 человек травмировано, с участием водителей легкового такси совершено 4 ДТП, в которых 4 человека травмировано. Наибольшая тяжесть последствий фиксируется на маршрутах перевозок пассажиров автобусами междугороднего сообщения, — подчеркнули в ГИБДД.

Операция «Автобус продолжается». Кроме того, Госавтоинспекция вновь и вновь призывает граждан и гостей полуострова не пользоваться услугами нелегальных перевозчиков. В своем стремлении сэкономить на проезде, вы рискуете потерять свое здоровье, а может и свою жизнь.