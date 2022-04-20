В Евпатории избрали главу муниципального образования – председателя городского совета

Эммилия Леонова большинством голосов избрана на должность главы муниципального образования – председателя городского совета Евпатории. Соответствующее решение было принято на заседании очередной 48-й сессии Евпаторийского горсовета второго созыва.

Председателя горсовета выбрали путем тайного голосования. На эту должность были предложены кандидатуры Эммилии Леоновой от партии «Единая Россия», Оксаны Тараниной от КПРФ и Николая Попова от ЛДПР.

Число депутатов, получивших бюллетени и принявших участие в голосовании – 24. По результатам голосования считать избранной главой муниципального образования – председателем Евпаторийского городского совета второго созыва Эммилию Михайловну Леонову, – огласила результаты голосования депутатов председатель счетной комиссии Ольга Донцова.

Эммилия Леонова поблагодарила депутатов:

Благодарю руководство Республики Крым и депутатский корпус за оказанное доверие. Возглавить такой прекрасный город для меня честь и большая ответственность. Все мои усилия будут направлены на решение главных задач – выполнение наказов избирателей и улучшение качества жизни евпаторийцев. Работа будет прозрачной, открытой для общественности и нацеленной на результат! Уверена, что депутатский корпус, независимо от партийной принадлежности, будет трудиться на благо Евпатории. Каждый из нас хочет видеть город красивым, ухоженным, чистым, привлекательным для туристов. Мы хотим гордиться и восхищаться Евпаторией.

Отметим, что официально она вступит в должность с момента принятия присяги.

Эммилия Леонова родилась в Смоленске, ей 66 лет. В 1982 году закончила Смоленский государственный педагогический институт по специальности учитель географии и биологии. С 1986 года работала учителем географии, а с 1988 года – директором общеобразовательной школы №1 г. Евпатории. Пять раз избиралась депутатом Евпаторийского городского совета. Награждена почетным званием «Заслуженный работник образования Республики Крым».