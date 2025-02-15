В Евпатории к новому учебному году намерены сдать школу, рассчитанную на 480 мест

Комфортная современная школа, рассчитанная на 480 мест, расположена в микрорайоне Исмаил-Бей. Кроме того, в Евпатории среди объектов, находящихся в процессе строительства, — три детских сада. По словам Председателя Комитета по строительству, жилищной политике и топливно-энергетическому комплексу Валерия Коваленко, на данный момент по некоторым объектам выявлены недочёты, однако уже начата работа по их устранению.

Активными темпами осуществляется застройка территории вблизи озера Мойнаки. Проект нацелен на развитие инфраструктуры города и улучшение жилищных условий как для местных жителей, так и для туристов. Озеро Мойнаки славится своими целебными грязями и пользуется популярностью среди отдыхающих, поэтому новый микрорайон станет весьма привлекательным местом для инвестиций.

Планируется, что в микрорайоне будут возведены современные жилые комплексы, объекты социальной инфраструктуры (школы, детские сады, поликлиники), а также зоны отдыха и торговые центры. Особое внимание уделяется экологической составляющей, чтобы сохранить природную уникальность озера и его окрестностей, — отмечает Валерий Коваленко.

В рамках визита Валерий Коваленко также обсудил с заместителем главы администрации города Иваном Просоедовым планы по дальнейшему развитию прибрежной зоны и туристической инфраструктуры для создания комфортных условий для жителей и гостей курорта.

источник: пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

голоса Оцените материал

Просмотры: 15