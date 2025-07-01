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В Евпатории - кинофестиваль «Лето Premier»
фото: пресс-служба администрации Евпатории

В Евпатории — кинофестиваль «Лето Premier»

Опубликовал: КрымPRESS в Фестивали в Крыму 14:54 01.07.2025

В Евпатории стартовал кинофестиваль «Лето Premier», в рамках которого жители и гости города смогут под открытом небом посмотреть лучшие российские фильмы сериалы.

В течение двух недель он будет работать на Фестивальной площади. Ежедневно работа площадки будет начинаться с зарядки или йоги, в дневное время здесь будут организованы места для отдыха с удобными пуфами и зонтами, все желающие смогут воспользоваться бесплатным wi-fi, чтобы поработать или поиграть в шахматы и настольные игры.

На этой неделе посетили смогут посостязаться в турнирах по шахматам и «Камень-ножницы-бумага», проверить свои знания в киноквизе, послушать лекцию о современном кино, а также посмотреть сериалы «Красный 5», «Казачок», «На страже пляжа», «Плевако», «Саша и Питер», «Мир! Дружба! Жвачка!». Кроме того, на выходных гости фестиваля смогут потанцевать под музыку 90-х годов и принять участие в конкурсе костюмов из 90-х годов, а юные зрители посмотрят мультсериалы от студии «ЯРКО».

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Вход на все мероприятия свободный, но для участия в некоторых активностях потребуется регистрация, следить за новостями и расписанием в официальных можно в социальных сетях PREMIER.

Фестиваль завершит свою работу 12 июля.

Напомним, Евпатория стала одним из четырех городов юга России, где пройдет кинофестиваль «Лето Premier».

источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории

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