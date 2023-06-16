В Евпатории — конференция, приуроченная 180-летию создания крымчакских поселений в Крыму

Цель конференции, приуроченной 180-летию создания крымчакских поселений в Крыму, отмечают организаторы события, — привлечение внимания к проблеме сохранения историко-культурного наследия крымчакского народа, а также генерация новой историко-краеведческой информации для крымчан и специалистов в области крымоведения.

Мероприятие проходит на двух площадках – в читальном зале библиотека им. А.С. Пушкина и в Евпаторийском краеведческом музее. Участники выступают с докладами «Крымчакское село Ени-Крымчак 1920-1944 годы», «Крымчаки в сельском хозяйстве в периоды 1843-1854 годов, 1927-1942 годов», «Деревня Ени-Крымчак после 1944 года», «Поселение Раатлыкой Евпаторийского уезда Таврической губернии 1843 года», «Еврейские колхозы в Крыму», «Религиозные установления Карасу-Базару для Евпатории». Программой конференции также предусмотрено посещение бывшего молельного дома крымчаков.

В конференции принимают участие председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Айдер Типпа, начальник управления культуры и межнациональных отношений Наталья Салапура, председатель Крымского общества крымчаков «Къырымчахлар» Дора Пиркова, представители общественных организаций и национально-культурных объединений города.

Очень приятно, что мы имеем возможность присутствовать на конференции, посвященной одному из самых древних народов Крыма, в одном из старейших его городов – Евпатории, где сохранены и сохраняются традиции многих этносов, проживающих на территории полуострова. Город уделяет очень большое значение межнациональному и межконфессиональному согласию, – отмечает мероприятия Айдер Типпа.

В свою очередь Дора Пиркова, выступая перед собравшимися, поблагодарила руководство библиотеки за предоставленную площадку для проведения конференции и передала в дар заведению книги известных крымчаков и поэтов Александра Ткаченко и Ильи Борохова, историко-этнографический очерк Игоря Ачкинази «Крымчаки», а также изданные на крымчакском языке.

источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации г. Евпатории

С тегами: история Крыма