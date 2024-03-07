В Евпатории, Красноперекопске, Саках, Джанкое, Армянске – некачественная питьевая вода

Вода не соответствует нормативам по показателям жесткости, минерализации, хлоридам, нитратам, сульфатам.

Роспотребнадзор информирует о качестве питьевой воды в Республике Крым и городе Севастополе в 2023 году. Информация, мягко говоря, настораживающая.

Во-первых, в Крыму почему-то снизилось число населения, обеспеченного централизованным водоснабжением.

Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой в 2023 году в целом по Республике Крым составила 70,8 %, что на 1,1 % ниже показателя 2022 года (в 2022 г. — 71,9 %); в городе федерального значения Севастополе — 97,3 %, что на уровне 2022 года (в 2022 г. — 97,3 %), — констатирует Роспотребнадзор.

Еще одна беда – сама вода – НЕКАЧЕСТВЕННАЯ.

Все население городов Евпатория, Красноперекопск, Саки, Джанкой, Армянск, Красноперекопского района обеспечено некачественной питьевой водой, которая не соответствует гигиеническим нормативам по показателям общей жесткости, общей минерализации, хлоридам, нитратам, сульфатам, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Контроль качества питьевой воды проводится Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по РК и г. Севастополю в рамках социально-гигиенического мониторинга, в ходе контрольно-надзорных мероприятий, при рассмотрении обращений физических и юридических лиц.

В 2023 году исследовано на санитарно-химические показатели 19 706 проб питьевой воды, на микробиологические показатели 21 933 пробы.

Не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям 8,8 % исследованных проб воды, что на 1,2 % меньше, чем в 2022 году (в 2022 г. — 10 %; средний показатель по РФ в 2022 г. — 12,1 %). Пробы с отклонениями от гигиенических нормативов в большинстве случаев зафиксированы по общей жесткости, общей минерализации, хлоридам, сульфатам, нитратам. Выше республиканского удельный вес не отвечающих гигиеническим нормативам проб питьевой воды по санитарно-химическим показателям в городах Красноперекопске, Армянске, Евпатории, Судаке, Саки, Красноперекопском, Первомайском, Черноморском, Раздольненском, Джанкойском, Ленинском, Симферопольском районах, — уточнили в Роспотребнадзоре.

По микробиологическим показателям не соответствовали гигиеническим нормативам 2,5 % проб питьевой воды, что на 0,7 % больше, чем в 2022 году (в 2022 г. — 1,8 %; средний показатель по РФ в 2022 г. — 2,3 %). Выше республиканского удельный вес не отвечающих гигиеническим нормативам проб питьевой воды по микробиологическим показателям в Ленинском, Белогорском, Симферопольском, Бахчисарайском, Советском районах и в Керчи.

Есть и хорошая новость — по паразитологическим и радиологическим показателям проб питьевой воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, в 2023 году не было.

В целях реализации положений Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» территориальными отделами Межрегионального управления в 2023 году было направлено 176 уведомлений в органы местного самоуправления и ресурсоснабжающие организации Республики Крым и г. Севастополя о несоответствии средних уровней показателей проб воды за календарный год нормативам качества питьевой воды, согласовано 6 планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, — сообщили в Роспотребнадзоре.

В 2023 году продолжена реализация регионального проекта «Чистая вода» в составе федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», которым предусмотрено финансирование из федерального бюджета мероприятий по улучшению водоснабжения на период 2018-2024 годов. Роспотребнадзор продолжает держать ситуацию по обеспечению населения качественной питьевой водой на контроле.