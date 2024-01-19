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В Евпатории крещенские омовения прошли на пляже «Оазис»

В Евпатории крещенские омовения прошли на пляже «Оазис»

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 19:47 19.01.2024

В Евпатории отметили один из главных православных праздников – Крещение Господне. В храмах города прошли богослужения и молебны на освящение воды. После чего на пляже «Оазис» прошли традиционные купания.

Благочинный Евпаторийского церковного округа протоиерей Александр Дворников провел чин освящение морской воды, после чего верующие начали постепенно заходить в зимнее море. Несмотря на холодный ветер желающих окунуться было довольно много. В воду заходили люди разных возрастов: мужчины, женщины и даже дети. При этом температура морской воды составляла 8°С, — сообщили в Отделе по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории.

Безопасность купаний осуществляли водолазы-спасатели и медицинские работники. Все желающие могли согреться горячим чаем и перекусить. Также на пляже были установлены палатки, где можно было переодеться и оставить свои вещи.

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В Евпатории крещенские омовения прошли на пляже "Оазис" В Евпатории крещенские омовения прошли на пляже "Оазис" В Евпатории крещенские омовения прошли на пляже "Оазис" В Евпатории крещенские омовения прошли на пляже "Оазис" В Евпатории крещенские омовения прошли на пляже "Оазис" В Евпатории крещенские омовения прошли на пляже "Оазис" В Евпатории крещенские омовения прошли на пляже "Оазис" В Евпатории крещенские омовения прошли на пляже "Оазис"

источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории

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