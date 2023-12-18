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В Евпатории местный житель предстанет перед судом за причинении смерти по неосторожности
Иллюстрация: triptonkosti.ru

В Евпатории местный житель предстанет перед судом за причинении смерти по неосторожности

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:28 18.12.2023

Прокуратура Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, обвиняемый в начале августа текущего года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с потерпевшим нанес ему удар ногой в область грудной клетки, в результате чего последний упал с высоты собственного роста, ударившись головой о поверхность дорожного покрытия. В результате потерпевшему причинена закрытая черепно-мозговая травма с кровоизлияниями в отделы головного мозга. Через непродолжительное время мужчина от полученных травм скончался, — рассказали подробности в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу.

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