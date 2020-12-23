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В Евпатории Мойнакский детский парк готовится к открытию

В Евпатории Мойнакский детский парк готовится к открытию

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 20:50 23.12.2020

В детском Мойнакском парке Евпатории  заканчивается выполнение строительно-монтажных работ, предусмотренных региональным проектом «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщает Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

На указанном объекте выполнены следующие работы, в частности полностью установлено уличное освещение, уложена тротуарная плитка, завершено озеленение земельных участков, завершен монтаж спецоборудования для скейт-зоны и на 95% установлены малые архитектурные формы (световые, деревянные, декоративные и кованные конструкции). Новинкой в парке станет IT-зона с бесплатным интернет сервисом «Wi-Fi» и возможностью подзарядки мобильных гаджетов и других электронных устройств, — говорится в сообщении.

На объекте ежедневно работают от 20 до 30 человек и от 3 до 5 единиц спецтехники. По словам представителя подрядной организации, уже на этой неделе жители и гости Евпатории смогут в полной мере насладиться отдыхом на этой благоустроенной территории.

В Евпатории Мойнакский детский парк готовится к открытию

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