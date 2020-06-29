В Евпатории мужчина пытался спасти собаку, но сам угодил в ловушку

Вечером накануне в службу спасения поступило сообщение о том, что в Евпатории мужчина упал в технический колодец и не может выбраться.

По прибытию на место происшествия, спасатели выяснили, что во время вечерней прогулки собака сорвалась с поводка и убежала. В результате — провалилась в технический колодец. Хозяин животного, пытаясь помочь питомцу выбраться, упал следом с высоты порядка 3 метров. Специалисты «КРЫМ-СПАС» используя альпинистское снаряжение, подняли пострадавшего и его собаку на поверхность. От медицинской помощи мужчина отказался, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.