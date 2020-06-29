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В Евпатории мужчина пытался спасти собаку, но сам угодил в ловушку
иллюстрация: 1obl.ru

В Евпатории мужчина пытался спасти собаку, но сам угодил в ловушку

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:25 29.06.2020

Вечером накануне в службу спасения поступило сообщение о том, что в Евпатории мужчина упал в технический колодец и не может выбраться.

По прибытию на место происшествия, спасатели выяснили, что во время вечерней прогулки собака сорвалась с поводка и убежала. В результате — провалилась в технический колодец.  Хозяин животного, пытаясь помочь питомцу выбраться, упал следом с высоты порядка 3 метров. Специалисты «КРЫМ-СПАС» используя альпинистское снаряжение, подняли пострадавшего и его собаку на поверхность. От медицинской помощи мужчина отказался, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

 

В Евпатории мужчина пытался спасти собаку, но сам угодил в ловушку

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