В Евпатории мужчина устроил “салютное шоу”. Завершилась история потерей денег

В ходе проведённых проверочных мероприятий полицейскими установлен 39‑летний житель г. Минеральные Воды, который, празднуя свадьбу друзей, решил в подарок молодожёнам запустить салют. Своими действиями мужчина нарушил положения Указа Главы Республики Крым, устанавливающего запрет на запуск салютов и фейерверков. Правонарушитель пояснил правоохранителям, что не знал о запрете на пиротехнику и публично принёс свои извинения жителям Евпатории, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.
В отношении мужчины сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении.
Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30 тысяч рублей.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
