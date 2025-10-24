В Евпатории мужчина устроил “салютное шоу”. Завершилась история потерей денег

В ходе проведённых проверочных мероприятий полицейскими установлен 39‑летний житель г. Минеральные Воды, который, празднуя свадьбу друзей, решил в подарок молодожёнам запустить салют. Своими действиями мужчина нарушил положения Указа Главы Республики Крым, устанавливающего запрет на запуск салютов и фейерверков. Правонарушитель пояснил правоохранителям, что не знал о запрете на пиротехнику и публично принёс свои извинения жителям Евпатории, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.