Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Евпатории мужчина устроил “салютное шоу”. Завершилась история потерей денег
Новости Республики

В Евпатории мужчина устроил “салютное шоу”. Завершилась история потерей денег

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:03 24.10.2025

В ходе мониторинга интернет‑ресурсов полицейские выяснили, что в районе одной из гостиниц г. Евпатории неизвестный запустил салют, что вызвало возмущение у местных жителей.

В ходе проведённых проверочных мероприятий полицейскими установлен 39‑летний житель г. Минеральные Воды, который, празднуя свадьбу друзей, решил в подарок молодожёнам запустить салют. Своими действиями мужчина нарушил положения Указа Главы Республики Крым, устанавливающего запрет на запуск салютов и фейерверков. Правонарушитель пояснил правоохранителям, что не знал о запрете на пиротехнику и публично принёс свои извинения жителям Евпатории, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК. 

В отношении мужчины сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении.

Узнайте больше:  В Евпатории правоохранители прошлись по увеселительным заведениям города

Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30 тысяч рублей.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x