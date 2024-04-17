В Евпатории наградили лауреатов городской премии им. С. Э. Дувана

В номинации «Общественный деятель по популяризации города Евпатории» награду получил общественный деятель, благотворитель, председатель Комитета по увековечению памяти писателя Б.И. Балтера, военный переводчик Яков Владимирович Фоменко. Он широко известен жителям города своими инициативами по популяризации Евпатории. Являлся спонсором установки каменной мемориальной доски с бронзовым барельефом Владимира Высоцкого в Старом городе. Также инициировал и координировал мероприятия по установке на набережной им. Терешковой бронзового памятника писателю Борису Балтеру и героям его знаменитой повести «До свидания, мальчики!».

В номинации «Вклад в сохранение караимской культуры» руководитель караимского национального ансамбля песни и танца «Фидан» Оксана Геннадьевна Алтунина. Она на протяжении 16 лет изучает этнографические источники, создает номера для ансамбля, опираясь на фольклорные материалы, привлекает специалистов в области народного и сценического образа для создания костюмов на основе старинных фотографий и гравюр, ведет активную просветительскую деятельность с целью поддержания, развития и популяризации фольклорных традиций караимов Крыма.

В номинации «Культура и искусство» преподаватель Евпаторийской детской художественной школы им. Ю.В. Волкова Сергей Иванович Рубан. Является членом Союза художников России, постоянный участник международных, всероссийских, крымских пленэров и выставок. В своей работе сочетает духовно-нравственное воспитание детей с обучением рисунку, живописи, композиции. Принимает активное участие в общественной жизни Евпатории. За время трудовой деятельности в школе его воспитанники стали студентами средних и высших художественных учебных заведений.

В рамках мероприятия Яков Фоменко передал в фонд Евпаторийского краеведческого музея ценные и уникальные фотографии, на одной из которых писатель Борис Балтер в школьные годы.

Напомним, премия им. С. Э. Дувана – это ежегодная престижная городская премия, которая присуждается за выдающиеся заслуги, весомый и практический вклад в развитие и процветание города, его популяризацию, а также за особые достижения в области науки, культуры, искусства, спорта и других сферах, включая благотворительность, меценатство и спонсорство.

источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации г. Евпатории