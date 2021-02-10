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В Евпатории намерены построиться школу зимних видов спорта "Наследие"
фото: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации г. Евпатории

В Евпатории намерены построить школу зимних видов спорта «Наследие»

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 19:23 10.02.2021

В Евпатории школу зимних видов спорта «Наследие» планирует создать заслуженный российский фигурист Илья Авербух. Для размещения ледового центра будет использован участок в районе школы №12. По словам Ильи Авербуха, сооружение будет быстровозводимым и его открытие планируется к концу лета. В спортивной школе дети смогут заниматься фигурным катанием и хоккеем, а возглавит её российский фигурист, Олимпийский чемпион Максим Маринин.

Очень значимо, что такой центр появится именно у нас – в самом спортивном городе Республики Крым. Знаю, что евпаторийцы давно этого хотели. Уверен, что благодаря поддержке Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, министра спорта Республики Крым Ольги Торубаровой, Главы города Олеси Харитоненко и инициативе Ильи Авербуха мечта наших жителей исполнится, — цитирует Отдел по связям с общественностью и СМИ   главу администрации Евпатории Романа Тихончука.

 

В Евпатории намерены построить школу зимних видов спорта "Наследие"

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