В Евпатории намерены построить школу зимних видов спорта «Наследие»

В Евпатории школу зимних видов спорта «Наследие» планирует создать заслуженный российский фигурист Илья Авербух. Для размещения ледового центра будет использован участок в районе школы №12. По словам Ильи Авербуха, сооружение будет быстровозводимым и его открытие планируется к концу лета. В спортивной школе дети смогут заниматься фигурным катанием и хоккеем, а возглавит её российский фигурист, Олимпийский чемпион Максим Маринин.

Очень значимо, что такой центр появится именно у нас – в самом спортивном городе Республики Крым. Знаю, что евпаторийцы давно этого хотели. Уверен, что благодаря поддержке Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, министра спорта Республики Крым Ольги Торубаровой, Главы города Олеси Харитоненко и инициативе Ильи Авербуха мечта наших жителей исполнится, — цитирует Отдел по связям с общественностью и СМИ главу администрации Евпатории Романа Тихончука.