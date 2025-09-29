Прямо сейчас:
В Евпатории намерены установить мемориальные доски погибшим участникам СВО
фото: пресс-служба администрации Евпатории

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 14:17 29.09.2025

В Евпатории установят мемориальные доски девятерым жителям города, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Данное решение было принято на очередной сессии Евпаторийского городского совета 26 сентября.

Памятные знаки появятся на фасадах зданий шести городских школ, в которых когда-то учились погибшие военнослужащие.

Так, на здании школы №1 увековечат память трех выпускников – сержанта Максима Вагичева, рядового Андрея Возного, сержанта Романа Омельченко, в школе №13 мемориал посвятят старшему лейтенанту Марку Ландику и рядовому Роману Солонину, в школе №12 установят памятную доску матросу Ярославу Павленко, в школе №4 – рядовому командиру отделения Антону Лопатину, а в школе №2 – рядовому Владимиру Гусеву, в учебно-воспитательном комплексе «Интеграл» – прапорщику Юрию Прощенко.

источник: Управление по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории

Просмотры: 2 119

