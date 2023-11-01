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В Евпатории нарушителя ПДД выявили по видео в соцсетях

В Евпатории нарушителя ПДД выявили по видео в соцсетях

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 13:36 01.11.2023

В Евпатории сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности водителя, совершившего грубые нарушения ПДД.

В социальной сети пользователи пожаловались на водителя, который грубо нарушил Правила дорожного движения. Водитель автомобиля Fiat, в нарушение Правил дорожного движения, осуществил проезд на запрещающий сигнал светофора, чем нарушил п. 6.33 ПДД РФ. Проведенными мероприятиями сотрудниками Госавтоинспекции личность нарушителя установлена. За рулем автомобиля «Fiat» находился местный житель, 1982 года рождения, — сообщили в МВД по РК.

В отношении нарушителя составлен административный материал по ч. 1. ст. 12.12 КоАП РФ (Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика). Санкцией статьи предусмотрено наложение на водителя административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

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