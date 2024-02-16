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В Евпатории нетрезвая автоледи пыталась «откупится» от инспекторов

В Евпатории нетрезвая автоледи пыталась «откупится» от инспекторов

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:59 16.02.2024

В ночное время в Евпатории сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль «Lexus», за рулем которого находилась 45-летняя местная жительница с признаками опьянения.

За непривлечение к административной ответственности автоледи настойчиво предлагала сотрудникам ГИБДД незаконное денежное вознаграждение. Водителю было разъяснено о том, что её действия являются противоправными и за них предусмотрена уголовная ответственность, однако женщина проигнорировала предупреждение и оставила в патрульном автомобиле 15 000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа, которая зафиксировала факт попытки дачи взятки инспекторам ДПС, — сообщили в МВД по РК.

В Евпатории нетрезвая автоледи пыталась «откупится» от инспекторов

Сотрудники Госавтоинспекции отстранили водителя от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование. Показания прибора «Алкотестер Драгер» составили 0,60 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха, что превышает норму в 3 раза.

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В отношении водителя составлен протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление автомобилем в состоянии опьянения). Транспортное средство помещено на стоянку временного задержания. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

В Евпатории нетрезвая автоледи пыталась «откупится» от инспекторов

Фото: МВД по РК.

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