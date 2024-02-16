В Евпатории нетрезвая автоледи пыталась «откупится» от инспекторов

В ночное время в Евпатории сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль «Lexus», за рулем которого находилась 45-летняя местная жительница с признаками опьянения.

За непривлечение к административной ответственности автоледи настойчиво предлагала сотрудникам ГИБДД незаконное денежное вознаграждение. Водителю было разъяснено о том, что её действия являются противоправными и за них предусмотрена уголовная ответственность, однако женщина проигнорировала предупреждение и оставила в патрульном автомобиле 15 000 рублей. Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа, которая зафиксировала факт попытки дачи взятки инспекторам ДПС, — сообщили в МВД по РК.

Сотрудники Госавтоинспекции отстранили водителя от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование. Показания прибора «Алкотестер Драгер» составили 0,60 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха, что превышает норму в 3 раза.

В отношении водителя составлен протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление автомобилем в состоянии опьянения). Транспортное средство помещено на стоянку временного задержания. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Фото: МВД по РК.