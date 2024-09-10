В Евпатории нетрезвый водитель пытался «откупиться» от инспекторов

Житель Евпатории пытался дать взятку сотрудникам ДПС, чтобы избежать ответственности за нетрезвое вождение.

В ночное время в городе Евпатории сотрудниками дорожно-патрульной службы на ул. Эскадронной остановлен автомобиль KIA CEED, под управлением 51-летнего местного жителя, который управлял транспортным средством с признаками опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции отстранили водителя от управления транспортным средством и предложили пройти освидетельствование. Нарушитель согласился и в ходе продутия газоанализатора Alkotest Drager, было выявлено 0,52 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха, что превышает норму более чем в 3 раза, — рассказали в МВД по РК.

За не привлечение к административной ответственности гражданин настойчиво предлагал сотрудникам Госавтоинспекции денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей.

Водителю неоднократно было разъяснено о том, что его действия являются противоправными и за них предусмотрена уголовная ответственность, однако он проигнорировал предупреждение и оставил в бардачке патрульного автомобиля указанную сумму. Для дальнейшего разбирательства на место вызвана следственно-оперативная группа, которая зафиксировала факт попытки дачи взятки инспекторам ДПС, — отметили в пресс-службе крымской полиции.

В отношении водителя составлен протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Транспортное средство помещено на стоянку временного задержания. Все собранные сотрудниками полиции материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

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