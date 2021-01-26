В Евпатории ночью дерево упало на автомобиль

Этой ночью (в 3:07) на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что в Евпатории, на улице Первомайской, в результате штормовых погодных условий на автомобиль и проезжую часть упало дерево. Требуется помощь спасателей. К месту происшествия были направлены сотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

В результате сильных порывов ветра большое дерево упало на дорогу и перегородило полностью проезжую часть. Улица плохо освещена, в связи с этим существует угроза ДТП. Спасатели, с использованием бензоинструмента и ручного инструмента провели комплекс работ по арбористике. В результате чего аварийное дерево было распилено и убрано с проезжей части дороги. Беспрепятственное движение было восстановлено. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС РК.

Напомним, сегодня в Крыму действует штормовое предупреждение (ветер и сильный дождь).