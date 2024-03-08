В Евпатории определили лауреатов премии имени Дувана

В Евпатории, в читальном зале библиотеки им. А. С. Пушкина состоялось заседание комитета по присуждению городской премии им. С. Э. Дувана. В этом году номинантами на соискание премии стали 4 человека.

В номинации «Общественный деятель по популяризации города Евпатории» представлен общественный деятель, благотворитель, председатель Комитета по увековечению памяти писателя Б.И. Балтера, военный переводчик Яков Фоменко. Он широко известен жителям города своими инициативами по популяризации Евпатории. Являлся спонсором установки каменной мемориальной доски с бронзовым барельефом Владимира Высоцкого в Старом городе. Также инициировал и координировал мероприятия по установке на набережной им. Терешковой бронзового памятника писателю Борису Балтеру и героям его знаменитой повести «До свидания, мальчики!». В его арсенале – проведение конференции к 100-летию Б.И. Балтера, постоянные историко-литературные семинары для студентов КФУ им. В.И. Вернадского и открытые уроки с евпаторийскими школьниками.

В номинации «Вклад в сохранение караимской культуры» предложена кандидатура руководителя караимского национального ансамбля песни и танца «Фидан» Оксаны Алтуниной. Она на протяжении 16 лет изучает этнографические источники, создает номера для ансамбля, опираясь на фольклорные материалы, привлекает специалистов в области народного и сценического образа для создания костюмов на основе старинных фотографий и гравюр, ведет активную просветительскую деятельность с целью поддержания, развития и популяризации фольклорных традиций караимов Крыма.

В номинации «Общественная деятельность и благотворительность» представлена индивидуальный предприниматель и меценат Елена Олейникова. Она участвует в муниципальных и региональных социальных проектах, в благотворительной акции «Белый цветок», акциях поддержки СВО, оказании гуманитарной помощи военнослужащим. Проводит благотворительные акции для членов Евпаторийской городской и общественной организации ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов.

В номинации «Культура и искусство» соискателем являлся преподаватель Евпаторийской детской художественной школы им. Ю.В. Волкова Сергей Рубан. Является членом Союза художников России, постоянный участник международных, всероссийских, крымских пленэров и выставок. В своей работе сочетает духовно-нравственное воспитание детей с обучением рисунку, живописи, композиции. Принимает активное участие в общественной жизни Евпатории. За время трудовой деятельности в школе его воспитанники стали студентами средних и высших художественных учебных заведений. В 2022 году за педагогическое мастерство и профессионализм ему присвоена Высшая квалификационная категория.

В результате тайного голосования премию присудили троим номинантам. Награду получили Яков Фоменко, Оксана Алтунина и Сергей Рубан. Кроме того, участники заседания приняли решение о награждении дипломами номинантов премии.

Напомним, премия им. С. Э. Дувана – это ежегодная престижная городская премия, которая присуждается за выдающиеся заслуги, весомый и практический вклад в развитие и процветание Евпатории, а также за особые достижения в области науки, культуры, искусства, спорта и других сферах, включая благотворительность, меценатство и спонсорство.

Фото и материалы: отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории.