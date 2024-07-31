В Евпатории осужден торговый представитель, похитивший более 4 миллионов рублей

Прокуратура Евпатории поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение), чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что молодой человек, работая торговым представителем, от имени работодателя формировал заявки на поставку продукции и заключение договоров. Полученные от контрагентов денежные средства он присваивал себе. Он же, формировал заявки от имени иных фирм, выдавая их за подлинные, и направлял в администрацию офиса. Отгруженную продукцию он реализовывал третьим лицам, — в прокуратуре раскрыли «схему» обмана.

Таким образом было похищено более 4 млн. рублей. Материальный ущерб возмещён в полном объёме.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.