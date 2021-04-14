В Евпатории открыли Центр амбулаторной онкологической помощи

Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) организован на базе ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранения» в целях улучшения качества и доступности медицинской помощи пациентам онкологического профиля.

Для Крыма открытие ЦАОПа — это важное событие, ведь подобный центр в республике первый. До 2024 года мы планируем открыть еще 4 ЦАОПа: в Симферополе, Джанкое, Керчи и Феодосии. Выявить как можно раньше и вылечить максимально бережно — главная задача, стоящая перед нами. Для решения этой задачи будут применяться самые современные средства диагностики. Открытие такого центра позволит выявить заболевание на ранних стадиях, подобрать эффективное лечение и снизить смертность от онкологических заболеваний, — цитирует пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Крым министра здравоохранения РК Александра Остапенко.

Для развертывания ЦАОП, говорят специалисты, проведен капитальный ремонт помещений Евпаторийской городской поликлиники.

Теперь медицинские работники и пациенты будут находиться в более комфортных условиях, ведь рабочие кабинеты оснащены необходимым количеством оргтехники, обследование ведется на высокотехнологическом оборудовании, а для удобства посетителей помещения оборудованы современной мебелью, — отмечает Александр Остапенко.

Центр оснащен новейшим оборудованием на сумму свыше 87 млн. рублей. Наличие полного спектра современного диагностического оборудования позволяет быстро и в комфортных условиях провести обследование пациента. Доступны мультиспиральная компьютерная томография, высокочувствительная ультразвуковая диагностика для проведения тонкоигольных пункционных биопсий, маммография, все виды эндоскопических исследований. В 2020 году в учреждении закуплены видеоэндоскопическая система с видеогастроскопом, видеоколоноскопом, видеобронхоскопом; аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ; аппарат высокочастотный электрохирургический; аппарат ультразвуковой стационарный высокого класса с наличием датчиков под УЗИ контролем; ректоскоп операционный; цифровой рентгенологический аппарат на 3 рабочих места. Кроме того, все кабинеты оборудованы мебелью, оргтехникой, в помещениях предусмотрено кондиционирование.

В настоящее время в Центре ведут прием пациентов 2 врача-онколога и 1 акушер-гинеколог. В городской поликлинике для выявления онкологических заболеваний имеется диагностическая база, клинико-диагностическая лаборатория. Кроме того, для работы в кабинете компьютерной томографии, рентгенкабинете, кабинете эндоскопии диагностического отделения дополнительно предусмотрены ставки врачей-рентгенологов и врача-эндоскописта.

Как сообщил главный врач ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» Александр Шевцов, в Евпатории на диспансерном учете врача-онколога состоит 4216 пациентов с злокачественными новообразованиями (ЗНО). Более пяти лет состоят на учете 2820 пациентов. За 3 месяца этого года в ЦАОП выявлено впервые с ЗНО – 50 человек. Сохраняется высокий процент диспансерных больных с ЗНО состоящий на учете 5 и более лет — 62.4, при целевом показателе по Республике Крым 59.2, что свидетельствует о положительных результатах в лечении пациентов с ЗНО. Важно, что теперь жители Евпатории смогут пройти первичную консультацию, выполнить необходимые обследования и манипуляции с определением дальнейшей тактики лечения по месту жительства.

фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК