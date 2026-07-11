В Евпатории открыли дополнительные центры содействия жителям

Еще шесть центров содействия жителям открыли в Евпатории. Адреса опубликовал и.о. мэра Виталий Оганесян:
- пгт Новоозерное, улица Героев-Десантников, 3 (администрация поселка), с 9:00 до 17:00;
- пгт Мирный, улица Сырникова, 25 (администрация посёлка), с 9:00 до 17:00;
- пгт Заозерное, улица Садовая, 1 (культурный центр), с 9:00 до 17:00;
- проспект Победы, 31 (с 9:00 до 18:00);
- мкр Исмаил-бей, ул. 51-й Армии, 36 (школа №18, старый корпус), с 9:00 до 18:00;
- проспект имени Ленина, 2 (9:00 до 20:00).
По всем указанным адресам можно зарядить мобильные устройства, узнать у дежурного актуальную информацию по вопросам жизнеобеспечения города, подать обращение, — напомнил Виталий Оганесян в МАКС.
источник: РИА Новости Крым
С тегами: социальная сфера Крыма и Севастополя
С тегами: социальная сфера Крыма и Севастополя