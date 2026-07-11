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Дополнительные центры содействия жителям открыты в Евпатории - адреса
фото: © Виталий Оганесян

В Евпатории открыли дополнительные центры содействия жителям

Опубликовал: news-parser в Актуально 18:30 11.07.2026

Еще шесть центров содействия жителям открыли в Евпатории. Адреса опубликовал и.о. мэра Виталий Оганесян:

  • пгт Новоозерное, улица Героев-Десантников, 3 (администрация поселка), с 9:00 до 17:00;
  • пгт Мирный, улица Сырникова, 25 (администрация посёлка), с 9:00 до 17:00;
  • пгт Заозерное, улица Садовая, 1 (культурный центр), с 9:00 до 17:00;
  • проспект Победы, 31 (с 9:00 до 18:00);
  • мкр Исмаил-бей, ул. 51-й Армии, 36 (школа №18, старый корпус), с 9:00 до 18:00;
  • проспект имени Ленина, 2 (9:00 до 20:00).

По всем указанным адресам можно зарядить мобильные устройства, узнать у дежурного актуальную информацию по вопросам жизнеобеспечения города, подать обращение, — напомнил Виталий Оганесян в МАКС.

источник: РИА Новости Крым

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