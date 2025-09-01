В Евпатории открыли новую школу

Учебный год для учащихся и педагогов евпаторийской средней школы №18 начался в новом современном трехэтажном здании, расположенном в центральной части микрорайона Исмаил-бей.
Учреждение будет носить имя уроженца Евпатории, участника Великой Отечественной войны, генерала Исмаила Булатова, а занятия будут проводиться как на крымскотатарском, так и на русском языках. Впервые за парты здесь сегодня сел 71 первоклассник, а на базе 10 класса открыт аграрный класс. Посещать школу будут 475 учеников.
С новым учебным годом школьников поздравил Глава Крыма Сергей Аксенов. Он пожелал ребятам учебы с толком, чтобы получить твердые знания и подготовиться к будущей взрослой жизни.
Ведь многие важные ценности: любовь к Родине и родителям, уважение к старшим, умение преодолевать трудности и стремление к саморазвитию – закладываются именно в школьные годы Уверен, что ребята оправдают надежды родителей и педагогов, станут настоящими гражданами нашей большой страны, – отметил он.
источник: пресс-служба администрации Евпатории
