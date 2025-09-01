Прямо сейчас:
В Евпатории открыли новую школу
фото: пресс-служба администрации Евпатории

В Евпатории открыли новую школу

Опубликовал: КрымPRESS в Образование в Крыму 17:18 01.09.2025

Учебный год для учащихся и педагогов евпаторийской средней школы №18 начался в новом современном трехэтажном здании, расположенном в центральной части микрорайона Исмаил-бей.

Учреждение будет носить имя уроженца Евпатории, участника Великой Отечественной войны, генерала Исмаила Булатова, а занятия будут проводиться как на крымскотатарском, так и на русском языках. Впервые за парты здесь сегодня сел 71 первоклассник, а на базе 10 класса открыт аграрный класс. Посещать школу будут 475 учеников.

С новым учебным годом школьников поздравил Глава Крыма Сергей Аксенов. Он пожелал ребятам учебы с толком, чтобы получить твердые знания и подготовиться к будущей взрослой жизни.

Ведь многие важные ценности: любовь к Родине и родителям, уважение к старшим, умение преодолевать трудности и стремление к саморазвитию – закладываются именно в школьные годы Уверен, что ребята оправдают надежды родителей и педагогов, станут настоящими гражданами нашей большой страны, – отметил он.

источник: пресс-служба администрации Евпатории

Просмотры: 9

