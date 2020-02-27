В Евпатории открыли новый старый детский сад

В Евпатории в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» завершена реконструкция детского сада «Золотая рыбка». Почти 30 лет учреждение не функционировало. За долгие годы простоя здание и территория были в запущенном полуразрушенном состоянии. После завершения реконструкции детский сад «Золотая рыбка» был объединен с садом №15 «Алёнушка».

Новое здание детского сада рассчитано на 81 воспитанника, в том числе, 2 группы для детей раннего возраста. Впереди у нас много работы. В этом году мы планируем открыть еще три детских сада: возле школ №16 и №12, а также в микрорайоне Исмаил-бей. Это позволит нам сократить существующую очередь в дошкольные учреждения, — цитирует Отдел по связям с общественностью и СМИ главу администрации Евпатории Романа Тихончука.

В новом здании дошкольного учреждения оборудован современный пищеблок с необходимым количеством цехов, складских и подсобных помещений. Приобретена необходимая посуда и кухонный инвентарь. Также в учреждении обустроен медицинский блок с отдельным входом и изолятором. Выполнены мероприятия по обеспечению доступности маломобильных групп населения: имеется пандус, расширенные зоны коридора, туалет и кнопка вызова для людей с ограниченными возможностями здоровья. В здании установлены система видеонаблюдения и охранная сигнализация. Музыкально-спортивный зал детского сада оснащён современным оборудованием, мебелью и музыкальными инструментами.

фото: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории